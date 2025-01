Carnaval: expectativas e investimentos para o evento mais tradicional do Brasil

O Carnaval, um dos maiores eventos festivos do Brasil, está prestes a ganhar vida novamente com a realização do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo, além de uma variedade de atrações que incluem trios elétricos e marchinhas. Segundo dados da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), cerca de 6 milhões de turistas, tanto nacionais quanto internacionais, são esperados para celebrar essa festividade em locais estratégicos ao redor do país.

Para garantir a grandiosidade do evento, o Governo do Estado de São Paulo anunciou um investimento de R$ 27,8 milhões voltado para o Carnaval de Rua, enquanto o Governo do Rio de Janeiro destinará R$ 64 milhões ao Grupo Especial. As informações foram confirmadas pelo Jornal O Globo.

O Carnaval representa um impacto econômico significativo para o Brasil, com um faturamento anual que gira em torno de R$ 8 bilhões, conforme indicado pelo Ministério do Turismo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que, em 2024, esse valor deve alcançar aproximadamente R$ 9 bilhões, refletindo um crescimento de cerca de 10% em relação ao ano anterior.

As festividades do pré-carnaval ocorrerão nos dias 22 e 23 de fevereiro, seguidas pelo Carnaval oficial que se estenderá de 1º a 4 de março. O período pós-carnaval será celebrado entre os dias 8 e 9 de março. Essa sequência festiva promete movimentar a economia local por meio da circulação intensa e consumo dos foliões, beneficiando tanto os residentes quanto os visitantes.

A CNC também projetou um aumento expressivo nas vendas de bebidas durante o carnaval, estimando um crescimento de 15% nesse setor. Para maximizar a experiência dos participantes, produtos personalizados como copos e taças estão se tornando cada vez mais populares entre os consumidores. Itens como copos personalizados para chopp e taças para gin estão em alta demanda.

De acordo com Victor Nakamura, coordenador de marketing da Gráfica GIV Online, houve um aumento na procura por taças e copos personalizados neste Carnaval. Desde o início deste ano, a produção desses itens cresceu 7%. Nakamura acredita que a personalização tem atraído muitos foliões e contribuído para o sucesso das vendas.

A análise da CNC revela que o Carnaval não apenas atrai um grande número de turistas e impulsiona as receitas do comércio, mas também gera oportunidades temporárias no mercado de trabalho. Estima-se que cerca de 70 mil empregos temporários sejam criados em diversas áreas, incluindo motoristas e equipes de segurança.

Nakamura também destacou que sua empresa teve que aumentar a contratação de costureiras devido à crescente demanda relacionada ao evento. Nos últimos dois meses, a produção têxtil aumentou em cerca de 10%, resultando em um impacto positivo no faturamento da GIV Online.

Além disso, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) aponta que o setor têxtil deverá registrar um crescimento de 1,2% em sua produção até 2025. Este dado sugere um futuro promissor para indústrias que têm investido em tecnologia e na capacitação da força de trabalho.