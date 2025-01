Bloco Casa Comigo realiza primeiro ensaio aberto neste domingo

É tempo de festa na Cidade de São Paulo! O Bloco Casa Comigo dá início aos preparativos para o Carnaval 2025 com o primeiro ensaio aberto no dia 26 de janeiro, às 16h, no Lote, localizado na Rua Padre João Gonçalves, 80, em Pinheiros. Com entrada gratuita, o evento será o abre alas dos ensaios para público com atrações como o próprio Bloco Casa Comigo, Pagô SP e os DJs Hadji & Vivi Varela, da Festa Naipe.

Celebrando o tema Carnaval 90, o bloco mergulha na nostalgia e na energia única da década de 1990, combinando diferentes estilos musicais que marcaram a época. O ensaio é uma excelente oportunidade para os foliões se aquecerem e entrarem no clima da folia.

O desfile oficial do bloco está marcado para acontecer na Avenida Henrique Schaumann, zona Oeste de São Paulo, no dia 22 de fevereiro, com apresentações do cantor Salgadinho, do grupo Tchakabum e do Baile da DZ7, que irá trazer remixes para hits da década de 90.

O Bloco

Fundado em 2012 por um grupo de amigos que começou com cervejas na caçamba de um carro e muita vontade de fortalecer o Carnaval de rua paulistano, o Casa Comigo rapidamente cresceu. O primeiro desfile foi em 2013, no bairro Vila Beatriz, já com a presença dos famosos véus de noiva. Nos anos seguintes, o bloco foi ganhando força, tornando-se um dos grandes protagonistas do carnaval da cidade.

Desde sua fundação, as músicas autorais são ponto de destaque, ao longo dos anos, já gravaram com Pabllo Vittar, Demônios da Garoa, MC Binn e Mariana Aydar. A música do bloco, “Amores Livres”, ficou no top 5 do Spotify no Carnaval 2017. O bloco busca ser mais do que o desfile, o espaço para apresentações transforma a rua em um palco a céu aberto e em movimento. Todo o trabalho autoral e o momento de celebração são amarrados pelo tema do ano, algumas das temáticas já trabalhadas foram, Amores Livres, Carnaval Livre (2017), Hater, eu te amo (2018), São Paulo ama o Carnaval (2019), As Artes vão rolar (2020), Carnaval Vem de Dentro (2021), 10 anos do Bloco Casa Comigo (2023) e Funk Love Baile (2024).

São mais de 10 anos de Carnaval de rua, celebrando o casamento entre amor e folia e reunindo um público diverso de todo o Brasil, que já alcançou o marco de mais de 1 milhão de pessoas festejando no Casa Comigo. A cerveja Amstel é a patrocinadora oficial do Bloco Casa Comigo.

Serviço

Ensaio 01

Local: Lote, R. Padre João Gonçalves, 80 – Pinheiros

Data: 26/01/2025

Horário: a partir das 16h

Atrações: Pagô SP | Casa Comigo | Dj Hadji & Vivi Varela (Festa Naipe)

Ensaio 02

Local: Lote, R. Padre João Gonçalves, 80 – Pinheiros

Data: 08/02/2025

Horário: a partir das 16h

Atrações: Pagoterapia | Casa Comigo | DJ Dieguito Reis

Ensaio 03

Local: Lote, R. Padre João Gonçalves, 80 – Pinheiros

Data: 15/02/2025

Horário: a partir das 16h

Atrações: DJ Guina | Casa Comigo | Nadyne Camargo

Desfile

Local: Av. Henrique Schauman

Data: 22 de fevereiro

Horário:

11h – Concentração

12h às 16h – Desfile