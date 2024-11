Ribeirão Pires tem “S do Senna” quase idêntico ao de Interlagos

Em uma homenagem a Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, a Audi do Brasil em parceria com a iD\TBWA está procurando curvas similares ao “S do Senna”. Em Ribeirão Pires foi encontrada a terceira delas: uma curva com mais de 92% de similaridade com o icônico traçado de Interlagos, localizada na Estrada Vereadora Mercedes D’Orto, em Ouro Fino Paulista. A ação busca perpetuar o legado do piloto e incentivar o ecoturismo e o contato com a história do automobilismo na região. Ribeirão Pires, que já carrega forte relação com Ayrton Senna, consolida-se como destino turístico e cultural.

A empresa, em um movimento que une homenagem e inovação, anunciou a segunda curva “S” do Senna fora do circuito de Interlagos, localizada na Estância. A revelação faz parte de um projeto ambicioso desenvolvido em parceria com a agência iD\TBWA e o estúdio de inovação digital Bolha, que utilizou tecnologia de ponta para identificar curvas semelhantes ao traçado projetado por Ayrton Senna em 1989, durante a reforma do Autódromo de Interlagos.

A Estrada Vereadora Mercedes D’Orto foi escolhida por apresentar uma similaridade de mais de 92% com o famoso “S” de Senna, levando em consideração fatores como o comprimento da curva, o ângulo do traçado e a direção de percurso.

Gerold Pillekamp, head de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil, destacou o significado da escolha da cidade e da estrada: “Ayrton Senna é sinônimo de velocidade, técnica e emoção, e estamos honrados em levar o legado dele para diferentes partes do Brasil. A curva em Ribeirão Pires simboliza essa extensão de sua herança, indo além de Interlagos e encontrando lugar em nossos caminhos do dia a dia”.

Sthefan Ko, Diretor Executivo de Criação da iD\TBWA, acrescentou que a iniciativa proporciona um novo tipo de interação entre os fãs do piloto e a história do automobilismo. “O ‘S’ do Senna em Ribeirão Pires não é apenas um tributo, mas um convite para as pessoas explorarem novos territórios que conectam natureza, história e paixão pelo esporte”, ressaltou.

A revelação da curva faz parte de uma série de ações que começaram com a descoberta do primeiro “S” fora de Interlagos, localizada na rodovia SC-110 em Urubici, SC, onde um mirante oferece vistas impressionantes da paisagem serrana. A ação também é destacada no mini documentário “O Legado do S”, produzido em colaboração com a Warner Bros. Discovery e a Sweet Filmes, que conta a história da criação do traçado original, um marco no automobilismo idealizado pelo próprio Ayrton.

Ribeirão Pires, que já é um marco na homenagem ao piloto brasileiro, reforça essa ligação com a inauguração da nova curva. A cidade abriga o Complexo Ayrton Senna, um espaço cultural e esportivo que foi inaugurado nos anos 90 e que recebe eventos variados, como o famoso Festival do Chocolate. Em 2023, a cidade apresentou uma réplica do capacete de Senna, feita em fibra de vidro e com 1,70 metro de altura, instalada no complexo em homenagem ao piloto.

As ações visam não apenas preservar a memória de Senna, mas também potencializar o turismo em Ribeirão Pires, que já é reconhecida como Estância Turística. A cidade, com suas belezas naturais e infraestrutura cultural, torna-se um ponto de interesse para fãs de automobilismo e turismo de aventura.

Além de homenagens físicas e tributos ao legado esportivo, Ribeirão Pires mantém uma forte parceria com o Instituto Ayrton Senna em prol da educação. Programas como o “Gestão Nota 10” e o “Gestão de Políticas de Alfabetização” têm sido implementados na rede municipal de ensino sem custos para a Prefeitura, reforçando a alfabetização e a modernização da gestão educacional. A iniciativa reflete os valores que Senna sempre representou: determinação, excelência e compromisso com o futuro.

No início deste mês, por exemplo, alunos da escola municipal Antônio Lacerda Bacellar tiveram a oportunidade de conhecer Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1, durante uma visita ao Instituto Ayrton Senna, destacando ainda mais a relevância dessa parceria para a cidade.