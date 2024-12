Ribeirão Pires segue com ação de desassoreamento do Ribeirão Grande, em ação antienchente

A Prefeitura de Ribeirão Pires segue com ação de desassoreamento do Ribeirão Grande, o principal da Estância, em ação antienchente. O objetivo é preparar o curso d’água para o período de chuvas de Verão, que se iniciam em dezembro e seguem até março.

Equipe da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana já pode ser vista atuando no rio, com escavadeira e demais equipamentos com o objetivo de evitar que a água se acumule e cause algum tipo de transbordo em determinados pontos.

O serviço de desassoreamento e de limpeza de rios e córregos é realizado de forma constante em todo o município e durante todo o ano. A ação, entretanto, é ampliada nas épocas de chuvas. As equipes também realizam a limpeza das margens dos córregos, com capinação, por exemplo.

A Prefeitura atua sempre com equipamento específico para realizar esse tipo de intervenção, o que proporciona maior área de cobertura, segurança para os profissionais envolvidos e um resultado mais duradouro.

As ações também atendem aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), estabelecidas pela ONU (Organização das Nações Unidas). Os objetivos atendidos são: 6 (água potável e saneamento), 13 (ação contra mudança global do clima) e 14 (vida na água).