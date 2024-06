Ribeirão Pires sedia sessão gratuita do CineSolarzinho nesta terça (11)

A Vila do Doce de Ribeirão Pires, localizada na região central da cidade, sedia nesta terça-feira (11), a partir das 18h30, sessão gratuita do CineSolarzinho, primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, instalado em um furgão. Além de oficinas voltadas à educação ambiental e linguagem audiovisual, a telona irá exibir curtas-metragens infantojuvenis e curta especial produzido por estudantes da rede municipal de ensino, em oficina realizada pelo CineSolar na última semana.

O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolarzinho, versão infantil do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas e carrega todo o cinema: cadeiras e banquetas, sistemas de conversão de energia e armazenamento de som e projeção, incluindo a tela. Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

A atividade integra a programação do município na campanha Junho Verde.

Serviço – CineSolarzinho – Gratuito

Data: Terça-feira (11/06)

Horário: A partir das 18h30

Local: Vila do Doce (Rua Boa Vista, S/N – Centro)