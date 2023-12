Ribeirão Pires registra queda em casos de HIV e aumento de 51% nas testagens de ISTs

A Prefeitura de Ribeirão Pires promove, ao longo deste mês, a campanha Dezembro Vermelho, que chama a atenção da população para o combate e luta contra o HIV/Aids. O município registrou, entre janeiro e novembro deste ano, 19 diagnósticos de HIV, queda de 24% em relação ao mesmo período de 2022 (25 novos casos).

Em contrapartida, o número de testes realizados para a identificação de ISTs cresceu 51%. Foram 27.300 exames feitos entre janeiro e novembro desse ano, ante 18 mil testes feitos no mesmo período do último ano.

Atualmente, 380 pacientes fazem tratamento gratuito para HIV pela rede municipal de saúde da cidade, no Serviço de Atenção Especializada (SAE), localizado na Avenida Francisco Monteiro, 205, na região central.

A coordenadora do SAE, Nanci Garrido, reforça que o município oferece, de forma permanente, testagem e tratamento de forma gratuita, além de atividades de conscientização. “Durante todo o ano, realizamos ações em empresas, espaços públicos, escolas justamente para levar informação e importância da prevenção e principalmente no uso do preservativo, que é o único método eficaz no combate ao HIV e demais ISTs”, explicou

Os testes são realizados nas unidades de saúde e no SAE, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O tratamento gratuito acontece também em ambos equipamentos de saúde, exceto o de Sífilis, Hepatites e HIV, que são feitos exclusivamente no SAE. Todas as informações dos pacientes são sigilosas. Além disso, a rede municipal de saúde oferta preservativos gratuitos – feminino e masculinos.

Campanha Fique Sabendo – Durante o Dezembro Vermelho, a Prefeitura está realizando a 16ª Campanha Estadual Fique Sabendo, ação que incentiva a testagem e tem como objetivo diagnosticar precocemente agravos de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A rede municipal de saúde reforçou as atividades voltadas à conscientização sobre as doenças e ampliou a realização de testes rápidos de HIV, Sífilis e hepatite B e C no Serviço de Atenção Especializada de Ribeirão Pires (SAE) e nas unidades de saúde do município.