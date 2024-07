Economia Criativa ganha mais espaço no 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires

Pires contará com a participação dos artesãos que fazem parte do Circuito das Artes, cadastrados junto à Secretaria de Turismo do município, no 15º Festival do Chocolate e amplia opções de produtos e serviços disponibilizados. Nesta edição, o evento estimula ainda mais a economia criativa com a inserção de novas opções de produtos e serviços. São eles: quick massage, licores artesanais, tricots e roupas pets.

Moradora da Vila Suíssa, Camila Vieira Barbosa, participa pela primeira vez do Festival do Chocolate com Quick Massage, realizada com manobras adaptadas das técnicas orientais, com foco em proporcionar o relaxamento muscular em 15 minutos. “A técnica é boa para quem vier ao Festival porque, em poucos minutos, alivia as tensões do dia a dia e relaxa os músculos. Aí já dá para curtir melhor o Festival”, disse animada com a experiência.

Trabalhando com vendas há mais de 30 anos, Sueli Cardoso, moradora da Santa Luzia, vende tricots e malhas há mais de 12 anos em Ribeirão Pires. “Participar do Festival do Chocolate sempre foi um sonho. Ele é uma vitrine para o grande público, para os turistas. Ansiosa, mas pronta para mostrar o atendimento de qualidade da cidade e muitos ponchos, casacos, mantas”, comentou.

Circuito das Artes – Com objetivo de fomentar a indústria criativa na Estância, o grupo também estará presente na 15ª edição da festa. Empreendedores e artesãos locais terão exposição durante os três finais de semana do evento, trazendo produtos como: biojóias, xilografia, produtos feitos com madeira, biscuit, costura criativa, licores artesanais, produtos à base de Cambuci, velas, sabonetes, produtos veganos, artigos religiosos, pelúcias e muito mais.

Sobre o Festival – A festa acontecerá entre 2 e 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Centro). O evento contará com dois palcos: o principal, Flor de Cacau, será dedicado às atrações nacionais, sempre às 21h, e o palco externo, Manacá, voltado à artistas locais e regionais.

Estrutura Completa e Ambiente Familiar – A 15ª Festa do Chocolate conta com estrutura de acessibilidade – atendimento exclusivo para PcD – Pessoas com Deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e idosos, com idade acima de 60 anos e gestante; além de cardápio em braile e abafadores auriculares para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) ou que apresentem alguma hipersensibilidade auditiva.

Entrada solidária e voluntária – Cada passaporte será trocado pela doação voluntária de 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 1kg de ração para pet. Todos os donativos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade da Estância, que distribuirá os itens arrecadados às entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.