Ribeirão Pires apresenta sabores do 15º Festival do Chocolate

O tradicional evento de degustação marcou o lançamento do 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, nesta sexta-feira (26), no saguão da EMARP (Escola Municipal de Artes). O evento reuniu expositores que serviram seus principais pratos – doces e salgados – a todos os convidados, que puderam se servir e até mesmo conversar com os comerciantes para saber qual é a importância de participar de um evento como o Festival do Chocolate.

Em novo layout, que segue os moldes da Entoada Nordestina de Ribeirão Pires, o Festival do Chocolate terá na área externa os shows principais e a gastronomia; possibilitando o acesso às atrações a mais pessoas e a facilidade de acesso aos quiosques. Já na Arena Criativa ficarão centralizados os expositores do Circuito das Artes, atrações kids, de dança e surpresas preparadas pela organização voltadas ao público infantil.

Na degustação, após apresentação do Núcleo de Dança da EMARP, com o espetáculo “Do Cacau ao Chocolate”, a Princesa do Chocolate 2024, Sofia Pimenta, falou sobre a experiência que está vivenciando. “É uma honra representar nossa cidade, Ribeirão Pires, neste Festival. Está sendo uma oportunidade valiosa. Estão todos convidados para conhecer as delícias gastronômicas do Festival a partir do dia 2 de agosto”, completou.

“O impacto do Festival é claramente perceptível. Como comerciante local e presidente da Associação Comercial, posso afirmar que qualquer aumento no movimento de dinheiro no segundo semestre é sempre bem-vindo. Desde os primeiros festivais, temos notado uma melhora expressiva no comércio local. Os eventos atraem turistas e moradores, gerando um fluxo maior de pessoas nas lojas, restaurantes e outros estabelecimentos. Isso não apenas aumenta as vendas, mas também fortalece a economia local como um todo. Estamos ansiosos para ver esse efeito positivo continuar a crescer com cada edição do festival”, disse o presidente da Aciarp, Ricardo Cardoso.

Churros, por si só, já é uma delícia. Churros de chocolate, banhado no chocolate, recheado de leite ninho e geleia de framboesa, coberto com topping de franuí (framboesa banhada em dois chocolates -primeiramente o branco e, depois, ao leite), é irresistível e está entre as novidades apresentadas pelo chefe Lucas Bastos, vice-campeão do MasterChef Junior 2022, que participa pela segunda vez do Festival do Chocolate. “Vamos lançar, também, um delicioso fondue na caneca com frutas e brownie com opção de chocolate ao leite, branco ou mix de chocolates; além do churros de massa de chocolate recheado e coberto com ganache e topping de pistache”, comentou a mãe, Patrícia Bastos da Silva.

Três deliciosas massas de panqueca americana de chocolate, cobertas com Nutella, frutas (morango ou uva picada), calda de chocolate ao leite, mais Nutella e sorvete. Esta é a receita do Nuteludo, novidade do 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. “A massa é caseira feita com chocolate 50% cacau, bem fofinha, e com a fava da baunilha, não a essência. São várias opções de recheio. É uma sobremesa de comer com os olhos”, disse Renata Pelinson Adestro, co-criadora das receitas.

Veterano, o strogonoff de chocolate, sucesso de vendas desde a 4ª edição do Festival, também vem com nova ‘roupagem’ neste ano. “A receita é uma verdadeira mistura de sabores, mesclando raízes sulistas e do Norte, conseguimos agradar o paladar dos paulistas. O morango no lugar do champignon, a castanha de caju substituindo a carne e, no lugar do creme de leite, o chocolate. Desta vez, as raspas dão lugar às gotas de chocolate para apurar o sabor”, comentou Luciano Timóteo da Silva.

O 15º Festival do Chocolate está marcado para acontecer em três finais de semana, às sextas, sábados e domingos, entre 2 e 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro). A festividade contará com apresentação musical eclética com bandas como: Grupo Tradição, Sérgio Reis, Hungria, Blitz, Camisa de Vênus, Felipe e Rodrigo, Grupo Jeito Moleque, Bruna Viola e Maria Gadú. A entrada é solidária, com doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet.