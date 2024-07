Ribeirão Pires conclui asfaltamento em vias da Vila Eliza

O programa de pavimentação de vias de Ribeirão Pires já traz resultados concretos aos moradores da Vila Eliza (Colônia), com a conclusão do asfaltamento das ruas Gustavo Rohn e Primo Pellegrini, que aconteceu nesta quinta-feira (25). As referidas vias já haviam recebido serviço de nivelamento de solo, drenagem de águas pluviais, guias e sarjetas. A intervenção faz parte de convênio entre Prefeitura e Governo Federal que contempla bairro Colônia e Centro Alto.

Na Vila Eliza, as ruas contempladas pelo convênio de R$ 2,9 milhões com o Governo Federal são: Rua Giácomo Bressan, Rua Carlos Rohn, Rua Gustavo Rohn, Rua Primo Pelegrini, Rua Sixto Pelegrini, Rua Joaquim Moreno e Rua José Laurito. Já no Centro Alto, o asfalto novo contemplará as ruas Aurora e Major Cardim. Além da pavimentação, as vias e espaços públicos já receberam nova iluminação LED.