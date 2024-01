Ribeirão Pires reforça preparativos de volta às aulas na rede municipal

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, está reforçando os serviços de zeladoria nas escolas municipais. Pinturas, limpeza e reforma de salas estão entre as intervenções que integram os preparativos de volta às aulas, programada para 5 de fevereiro. As 33 unidades de ensino mantidas pela Prefeitura atendem mais de 7.500 estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.

Ao longo do período de férias escolares, equipe de manutenção da Secretaria de Educação intensificaram o cronograma de melhorias nas escolas. A EM Monteiro Lobato, por exemplo, recebeu nova pintura e reparos de alvenaria na quadra, com objetivo de aumentar a segurança dos estudantes. Já a EM Professora Mabel Cunha e a EM João Midolla foram pintadas. E EM Maria Bernardete de Seixas recebeu equipe de zeladoria que realizou capinação.

As ações fazem parte do cronograma da Prefeitura de Ribeirão Pires que visam sempre a melhoria dos espaços que recebem os estudantes da rede. Dessa forma, a municipalidade garante a qualidade nas unidades escolares, o que impacta positivamente no ambiente escolar.

Tia Mariinha – A Prefeitura de Ribeirão Pires está revitalizando a EM Tia Mariinha, na Vila Suissa. As salas de aula foram reformadas, assim como banheiros e a área da diretoria, que receberá um novo espaço administrativo.

No momento, equipe atua na pintura da fachada do prédio principal da escola e que seguirá o padrão de cores feito pela Prefeitura de Ribeirão Pires em diversos outros imóveis que abrigam serviços municipais. A quadra externa também receberá revitalização, assim como a escadaria e os corrimões que seguem até a entrada da unidade.