Ribeirão Pires reforça importância da imunização contra Covid-19

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, em virtude do aumento dos casos de Covid-19 no Estado de São Paulo, reforça a importância da vacinação contra o vírus. Entre janeiro e fevereiro de 2023, a Prefeitura de Ribeirão Pires registrou 2.751 vacinas aplicadas. No mesmo período deste ano, foram 1.827, uma queda de 33%.

“Reforçamos que todos os moradores atualizem o esquema vacinal contra a Covid-19. Reduzimos os casos graves, internações e óbitos graças à vacina. Então, devemos ficar atentos, principalmente neste período de aumento de casos”, disse a diretora de Vigilância à Saúde de Ribeirão Pires, Patrícia Bezerra.

Ribeirão Pires reduziu o número de notificações de casos da doença na cidade. Entre janeiro e fevereiro de 2023, foram 2.228 registros. Já no mesmo período deste ano, 270 notificações de Covid-19 foram registradas. A queda está atrelada às mais de 365 mil doses já aplicadas na cidade durante todo o período de vacinação.

Em 2024, não há registro de óbitos decorrentes do vírus. Que diferentemente, do período de janeiro a fevereiro de 2023, quando a cidade registrou três mortes.

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, todas as dez unidades básicas de saúde de Ribeirão Pires realizam a vacinação contra a Covid-19. Atualmente, a rede de Atenção Primária de Ribeirão Pires está disponibilizando o reforço da Pfizer Bivalente para pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidos acima de 12 anos.