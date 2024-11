Ribeirão Pires reforça combate à dengue com vistoria no Cemitério Municipal

Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Ribeirão Pires deu início às atividades da Semana Estadual de Combate às Arboviroses com vistoria realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) no Cemitério Municipal. Em virtude do feriado de Finados, o local registrou aumento significativo de vasos, embalagens plásticas e outros objetos deixados nas sepulturas, o que eleva o risco de proliferação do mosquito transmissor da dengue.

A equipe do CCZ realizou a vistoria, eliminou focos, orientou os trabalhadores do local sobre as melhores práticas para evitar o acúmulo de água e prevenir a formação de criadouros e também realizou a manutenção das armadilhas de controle do mosquito Aedes aegypti. São 20 equipamentos deste instalados no local, além de cerca de 900 por toda a cidade.

A ação de vistoria faz parte de ação contínua da Prefeitura de Ribeirão Pires no combate às arboviroses. O trabalho é realizado de forma permanente em pontos estratégicos, em visitas casa a casa, além também de atividades educativas para conscientização.

Ainda durante o dia, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) promoveu uma roda de conversa com os catadores da Cooperpires, abordando os cuidados necessários para prevenir arboviroses. Durante o encontro, foram discutidas as principais medidas de combate ao Aedes aegypti, destacando formas de evitar a proliferação e a importância de eliminar pontos de acúmulo de água no ambiente de trabalho e nas residências.

As ações da Semana Estadual de Combate às Arboviroses em Ribeirão Pires seguem nos próximos dias. Confira a programação completa:

Terça-feira, 12 de novembro

Visita Casa a Casa – Santa Luzia – 9h30

Roda de conversa no Centro de Referência de Assistência Social Central – 14h

Quarta-feira, 13 de novembro

Plantão de dúvidas sobre arboviroses UBS Central – das 9h30 às 11h

Plantão de dúvidas sobre arboviroses USF Santa Luzia – das 14h às 16h

Quinta-feira, 14 de novembro

Equipe de vigilância e Zoonoses participa do II Seminário Sobre Estratégia Para Vigilância e Intensificação do Controle das Arboviroses Urbanas – Das 9h às 16h – Centro de Convenções Rebouças, São Paulo.