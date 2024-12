Ribeirão Pires reciclou mais de 4 mil lâmpadas em 2024

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, em parceria com a Reciclus, reciclou mais de 4 mil lâmpadas entre janeiro e novembro de 2024. A iniciativa, que inclui um ponto de coleta fixo no Paço Municipal, faz parte de um esforço contínuo para reduzir os impactos ambientais do descarte inadequado desses resíduos, que podem conter metais pesados tóxicos como mercúrio, prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública.

A ação já resultou na reciclagem de 343 lâmpadas compactas e 3984 lâmpadas tubulares, demonstrando o sucesso da iniciativa e o engajamento da população. Além de evitar a contaminação do solo e da água, o programa reforça a importância de práticas sustentáveis e a conscientização ambiental. “Esse trabalho vai além da reciclagem. Trata-se de educar e mobilizar a sociedade para atitudes mais responsáveis, que impactem positivamente a cidade e as gerações futuras”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cristófaro.

A parceria com a Reciclus é apenas uma das iniciativas da Prefeitura para promover a gestão correta de resíduos. Além do ponto de coleta de lâmpadas no Paço Municipal, Ribeirão Pires conta com outros quatro locais para o descarte de pilhas e baterias, que também apresentam riscos ambientais e à saúde.

Outro destaque é o incentivo ao reaproveitamento de materiais recicláveis, como caixas de leite vazias, que podem ser entregues no Paço Municipal. Essas embalagens são utilizadas no viveiro municipal para a produção de mudas, integrando ações de sustentabilidade que aliam reciclagem e preservação ambiental.

Além de evitar a poluição, o programa de coleta e reciclagem em Ribeirão Pires fortalece o compromisso da cidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, que incluem o manejo adequado de resíduos e a conscientização sobre práticas sustentáveis.