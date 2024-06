Ribeirão Pires recebe Feira do Empreendedor e abre vagas para expositores

Ribeirão Pires sedia no próximo sábado (15) a Feira de Empreendedorismo da Rede Empreender de Coração, das 8h às 18h, no Paço Municipal – Rua Miguel Prisco, 288 – Centro. A organização do evento disponibiliza vagas para expositores e para quem deseja levar o trabalho ao evento. Para participar, basta se inscrever por meio do WhatsApp/telefone – 11 96483-9278.

O evento é uma realização da Rede Empreender de Coração, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, e cada expositor receberá sua arte personalizada para divulgar em suas redes sociais, curadoria, serviço, produção de fotos e vídeo para cobertura da programação.