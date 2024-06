Ribeirão Pires recebe doses e inicia vacinação contra a dengue nesta quinta-feira (13)

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta quinta-feira (13), em todas as unidades da Atenção Primária – UBS e USF – a vacinação contra a dengue para crianças de 10 a 14 anos. O município recebeu cerca de 1700 doses que foram distribuídas nesta quarta-feira (12) para as unidades.

O esquema vacinal consiste em duas doses, com intervalo de três meses entre ambas. Em casos de infecção recente pelo vírus, recomenda-se aguardar seis meses para o início do esquema vacinal. A vacinação contra a dengue tem como objetivo a redução das hospitalizações decorrentes das infecções pelo vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, a meta vacinal do público-alvo é de 90%.

A vacina contra a dengue está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todas as UBSs e USFs de Ribeirão Pires. É necessário comparecer com cartão SUS, caderneta de vacinação e identidade.

Ações de combate à Dengue – Nesta terça-feira (11), agentes de combate a endemias realizaram visita casa a casa no Jardim Luzo, em ação conjunta com os agentes comunitários de saúde. Também foram realizadas durante o ano nebulizações, atividades de densidade larvária, ações educativas, bloqueios e aquisição de mais 300 armadilhas que evitam a disseminação do mosquito.