Ribeirão Pires realiza reunião para regularizar terrenos no Recanto Leda

Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou reunião com os moradores do Recanto Leda, região próxima à divisa com Mauá. O encontro, que ocorreu no Paço Municipal, teve como objetivo iniciar o processo de regularização dos terrenos que foram desmembrados de forma irregular.

Os moradores do Recanto Leda adquiriram os terrenos há mais de 30 anos. No entanto, o antigo proprietário não regularizou o loteamento junto à Prefeitura, deixando 62 lotes em situação irregular. A regularização é um passo essencial para garantir a segurança jurídica dos moradores sobre suas propriedades e permitir o acesso a serviços públicos.

Além de assegurar a posse formal dos terrenos, o processo de regularização também tem um caráter ambiental importante. A área possui uma nascente do rio Tamanduateí, que será protegida como parte do processo.

As próximas etapas para a regularização da área envolvem a reunião dos documentos necessários por parte dos moradores. A Prefeitura se comprometeu a orientar e auxiliar os residentes em todas as fases do processo para garantir que todos os lotes sejam regularizados o mais breve possível.