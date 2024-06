Ribeirão Pires realiza primeira reunião do Fórum Municipal de Educação

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, realizou na noite desta quinta-feira (13), a primeira reunião do Fórum Municipal de Educação, na Escola Municipal Prof. Valberto Fusari e reuniu, além de profissionais da educação, integrantes da sociedade civil.

A reunião, coordenada pela orientadora educacional Viviane Antunes, serviu para a leitura do regimento, que fundamentará o Fórum, assim como também indicou quantos integrantes farão parte da entidade: são 62 no total, sendo 31 titulares e 31 suplentes, abrangendo todos os setores – Educação, conselhos municipais, entidades, movimentos sociais, estudantes maiores de 16 anos, faculdades, universidades, sindicatos e integrantes da sociedade civil.

A eleição para os integrantes que formarão o Fórum Municipal acontecerá no dia 5 de julho. As inscrições para o sufrágio serão realizadas na hora e a eleição será realizada logo após a identificação dos candidatos. A votação deverá ser realizada por meio de contraste, ou seja, levantando as mãos, quem tiver o maior número de votos está eleito.

“Essa reunião é importante para contarmos com o Fórum Municipal de Educação. Um espaço democrático e que servirá para propor debates que vão impactar na vida de nossos estudantes. É por meio do Fórum Municipal que também debateremos decisões tomadas em outras esferas, estadual e federal”, declarou o secretário interino de Educação e Cultura, João Favaro, que compôs a mesa da reunião. A presidente do Conselho Municipal de Educação da Estância, Lúcia Adriana Braga, também participou da reunião.

A retomada do Fórum Municipal de Educação, que norteará os debates, acompanhamentos, avaliações e demais demandas referentes ao Plano Municipal de Educação, do decênio 2015-2025, também obedece a lei municipal nº 5.995, de 30 de junho de 2015.

“Estamos retomando o Fórum Municipal de Educação para dar continuidade aos debates dentro de nossa cidade. É por meio dessa entidade que vamos coordenar conferências, promover debates, poderemos acompanhar matérias legislativas e participar de políticas públicas para a Educação do município”, disse Viviane Antunes.