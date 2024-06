Ribeirão Pires realiza plenária preparatória para 4° Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

Ribeirão Pires realiza nesta sexta-feira (21) a etapa preparatória municipal da 4° Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. A etapa acontece na Câmara Municipal (Rua João Domingues de Oliveira, 12 – Centro), a partir das 14h. Serão discutidos três eixos, bem como acontecerá a eleição dos delegados (um de cada segmento: usuário, gestor e trabalhador) para representar a etapa macrorregional.

Com o tema “Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer”, a Conferência está mobilizando todas as regiões de saúde do Brasil com foco na educação permanente das equipes do setor para o aprimoramento do trabalho e do cuidado, além da revisão dos processos de formação de profissionais da área.

Confira os três eixos que serão debatidos:

Eixo 1 – Democracia, controle social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde;

Eixo 2 – Trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS: uma agenda estratégica para o futuro do Brasil;

Eixo 3 – Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: a saúde da democracia para a democracia da saúde;