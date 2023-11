Ribeirão Pires realiza entrega de materiais de proteção de caixa d’água nesta semana

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta-feira (31), na Praça Central da Vila do Doce, e na sexta-feira (01), no Terminal Rodoviário, a entrega gratuita de telas de proteção de caixa d’água, conscientização e panfletagem. A ação faz parte das atividades de Ribeirão Pires, na semana Estadual de Combate à Dengue.

As telas de proteção são equipamentos com papel fundamental para evitar que as caixas d’água fiquem abertas e expostas, evitando, assim, a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses ficará à disposição para explicar a funcionalidade, como instalar e realizar a entrega do material.

Confira programação:

Quinta-feira, 30 de novembro*

14h- Conscientização, panfletagem e entrega de telas de proteção para caixas d’água – Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires

Sexta-feira, 31 de novembro

14h – Conscientização, panfletagem e entrega de telas de proteção para caixas d’água – Praça Central Vila do Doce