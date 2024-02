Ribeirão Pires realiza desinsetização em ação de combate à dengue

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na última sexta-feira (16), duas desinsetizações, que reforçam o calendário de ações do município no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses. A desinsetização foi realizada na USF (Unidade de Saúde da Família) Santa Luzia e na 382° Zona Eleitoral de Ribeirão Pires, localizada no Centro Alto.

A desinsetização também tem papel importante no controle de pragas, como baratas, escorpiões, formigas e entre outros. O Centro de Controle de Zoonoses de Ribeirão Pires realiza o serviço por meio de solicitação via ofício, sendo realizada exclusivamente para prédios públicos.

Ações como essa reforçam as atividades que a Prefeitura tem realizado no combate ao mosquito Aedes aegypti, diante do cenário da alta de casos de dengue no Estado de São Paulo. Mais informações podem ser obtidas junto ao CCZ, pelo telefone 4824-3748