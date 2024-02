Ribeirão Pires realiza congresso técnico para início da Copa Comércio e Indústria de Futebol

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), em parceria com a ACIARP e a Ligaribeirãopirense de Futebol, realizou na última quarta-feira (21) congresso técnico para início da Copa de Comércio e Indústria.

O encontrou contou com a participação do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, do secretário da SEJEL, Koiti Takaki, além de outras autoridades da cidade e de representantes das equipes inscritas. Na ocasião, foi apresentado o regulamento e regras da Copa.

A competição deverá ter início no próximo dia 27 de fevereiro, no campo de grama sintética em Ouro Fino e faz parte do calendário das comemorações de aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa de Ribeirão Pires, que em breve será divulgada pela Prefeitura.

“É uma honra poder contribuir com a realização de algo tão especial. A gestão entende a importância do fomento ao esporte e, nesse sentido, a Prefeitura está oferecendo estrutura para que os jogos aconteçam com qualidade e diversão”, afirmou o prefeito Guto Volpi.

Para acompanhar os times participantes, as rodadas e as classificações basta baixar o aplicativo Copa Fácil pelo link: https://copafacil.com/-bzap