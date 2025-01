Ribeirão Pires realiza 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, promoveu no último sábado (18), na Escola Municipal Carlos Rohm II, a 1ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. Com o tema “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”, o evento reuniu mais de 60 participantes, entre representantes do poder público, iniciativa privada, povos indígenas e a sociedade civil organizada.

A iniciativa teve como objetivo principal debater estratégias para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas, promovendo a conscientização da população e fomentando a construção de propostas locais alinhadas à Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Organizada em cinco eixos temáticos — Mitigação; Adaptação e Preparação para Desastres; Transformação Ecológica; Justiça Climática e Governança; e Educação Ambiental —, a conferência abordou de maneira ampla e detalhada os desafios ambientais da atualidade. Por meio de rodas de conversa e apresentações, os participantes discutiram soluções práticas e sustentáveis para reduzir os impactos climáticos no município, entre outros subtemas.

“Este é um momento crucial para unirmos forças entre diferentes setores da sociedade e enfrentarmos os efeitos da crise climática. Precisamos agir localmente e pensar globalmente para alcançar resultados transformadores”, destacou o secretário de Clima, Meio Ambiente e Habitação, Temístocles Cristofaro.

Durante as discussões, foram selecionadas duas propostas em cada eixo temático, que serão encaminhadas à Conferência Estadual do Meio Ambiente. Lá, as propostas serão analisadas e debatidas junto a contribuições de outras cidades, com o objetivo de selecionar as mais relevantes para a etapa nacional.

Outro destaque do evento foi a escolha dos seis delegados que representarão Ribeirão Pires nas próximas fases do processo. Esses representantes, incluindo membros do poder público, da iniciativa privada, de povos indígenas e da CooperPires, terão a responsabilidade de apresentar as propostas municipais na Conferência Estadual. Caso algum deles esteja impossibilitado de comparecer, outros seis suplentes foram eleitos para assumir a função.

A conferência buscou incentivar a participação de diferentes segmentos sociais para enriquecer os debates e ampliar as perspectivas sobre as soluções apresentadas. Além de discutir os desafios ambientais, o evento reforçou a importância de uma governança colaborativa, na qual gestores públicos, especialistas e a população trabalham em conjunto para criar políticas públicas eficazes e duradouras.