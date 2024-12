Ribeirão Pires reafirma parceria com SEBRAE em evento de 30 anos da entidade no Grande ABC

Nessa quarta-feira (11), durante a celebração dos 30 anos do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) no Grande ABC, realizado no Teatro Municipal de Santo André, a Prefeitura de Ribeirão Pires foi reconhecida pelo apoio ao empreendedorismo local e reafirmou a parceria com a entidade. O destaque reforça o compromisso da gestão em impulsionar micro e pequenos negócios, além de promover iniciativas educacionais voltadas à formação empreendedora.

Representando Ribeirão Pires, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Leamdro João, falou sobre a importância das ações da entidade na cidade. “A parceria de Ribeirão Pires com o SEBRAE é muito forte. Buscamos sempre estimular uma cidade cada dia mais empreendedora e sempre levando as iniciativas desde da rede escolar até os comércios locais estimulando o empreendedorismo”, disse.

Neste ano, em encontro na sede do SEBRAE, em Santo André, o prefeito Guto Volpi reafirmou o compromisso de manter Ribeirão Pires como cidade empreendedora. Durante a visita, Guto recebeu das mãos do gerente regional do SEBRAE, Vinicius Augusto Nóbrega, os dez compromissos para estimular o empreendedorismo da cidade.

Em 2021, a Prefeitura inaugurou a unidade do SEBRAE Aqui, que em três anos realizou mais de 7 mil atendimentos, com orientações sobre abertura e melhoria de empresas (MEI, ME e EPP); serviços do MEI como declaração, emissão de boleto de DAS, realização de palestras e oficinas.

Na educação, a Prefeitura e o SEBRAE contam com parceria de formação empreendedora entre estudantes e relacionadas ao crescimento sustentável, o JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), programa que aborda a cultura da cooperação, inovação, ecossustentabilidade, ética e cidadania.