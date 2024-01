Ribeirão Pires promove sessão gratuita do filme ‘Minhocas’

O Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro promove nesta sexta-feira (26), a partir das 15h, sessão de cinema gratuita com a exibição do longa ‘Minhocas’ (2013), primeiro filme realizado no Brasil que faz uso da técnica de stop motion. A atividade, que integra programação de férias da EMARP – Escola Municipal de Artes, acontece por meio de parceria entre a Prefeitura de Ribeirão Pires e o Pontos MIS, e oferece programas culturais gratuitos com o objetivo de difundir o conhecimento e atrair novos públicos para a área.

‘Minhocas’ conta a divertida história de Júnior que está entrando na pré-adolescência e enfrentando uma crise existencial. Cavado acidentalmente para fora da terra, Júnior viverá uma aventura com seus novos amigos e precisará encontrar um jeito de voltar para casa, mas antes ele terá de impedir os planos de dominação de um terrível tatu-bola.

SERVIÇO:

Filme: Minhocas (2013)

Local: Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 Jardim Pastoril)

Horário: 15h

Classificação: Livre