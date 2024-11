Ribeirão Pires promove palestra sobre abelhas nativas na Frescatto

A Secretaria de Meio Ambiente de Ribeirão Pires realizou, nesta segunda-feira (25), palestra educativa para os colaboradores da Frescatto, localizada no bairro Quarta Divisão. A atividade teve como objetivo conscientizar os participantes sobre a relevância das abelhas nativas para o ecossistema e compartilhar boas práticas para a conservação desses pequenos, mas essenciais, insetos.

A palestra faz parte do projeto “Abelhas da Mata”, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, que busca sensibilizar munícipes sobre a preservação da biodiversidade. Durante a ação, especialistas abordaram temas como a biologia das abelhas sem ferrão, seu papel na polinização e na manutenção de ecossistemas saudáveis, além de orientações práticas sobre os cuidados necessários para a manutenção de colmeias.

A Frescatto, que possui uma ampla área verde com lago e diversas mudas de plantas nativas, é um exemplo de empresa engajada na sustentabilidade. Com o apoio da Prefeitura, a companhia instalou seis colmeias de abelhas sem ferrão em seu espaço, contribuindo para o enriquecimento ambiental com espécies da flora atrativas para esses insetos. “Essa iniciativa é essencial não apenas para a preservação das abelhas, mas também para a melhoria da qualidade ambiental na região”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Temístocles Cristofaro.

Durante a palestra, os colaboradores puderam aprender sobre a importância das abelhas na produção de alimentos, uma vez que cerca de 70% das culturas agrícolas dependem da polinização feita por esses insetos. Além disso, foram apresentadas informações relevantes sobre o comportamento desses pequenos animais.

O “Abelhas da Mata” segue promovendo atividades em diferentes pontos da cidade, como escolas, empresas e espaços públicos, com o intuito de engajar a comunidade na conservação ambiental. A Secretaria de Meio Ambiente destaca que iniciativas como essa ajudam a construir uma Ribeirão Pires mais verde e sustentável, além de fortalecer a conexão entre a população e a biodiversidade local.

A recente instalação de colmeias na unidade da Frescatto em Ribeirão Pires reflete esse compromisso com a biodiversidade, sendo mais uma ação que demonstra o alinhamento entre a empresa e os valores sustentáveis promovidos pela prefeitura. Com investimentos contínuos em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento de produtos, a Frescatto segue liderando como referência no setor, contribuindo para um futuro promissor e ambientalmente consciente.