Ribeirão Pires promove Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado (30)

Neste sábado (30), das 10h às 15h, a Prefeitura de Ribeirão Pires realiza mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. O evento acontece na Vila do Doce, localizada na Rua Boa Vista, s/nº, no Centro. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal em parceria com os Protetores Independentes de Ribeirão Pires, tem como principal objetivo encontrar lares permanentes e seguros para os animais.

Interessados em adotar um pet precisam atender a alguns requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Além disso, todos os candidatos passarão por uma avaliação conduzida pelos doadores e por voluntários das ONGs participantes. Esse processo tem como finalidade analisar o perfil dos adotantes, garantindo que os animais sejam entregues a famílias capazes de oferecer os cuidados necessários, além de amor e proteção.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, a Feira de Adoção também busca conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável, ajudando a reduzir o número de animais abandonados na cidade. “Adotar é um ato de amor que transforma a vida do animal e da família adotante. Queremos proporcionar uma segunda chance a esses cães e gatos que aguardam por um lar”, destacou o secretário de meio ambiente, Temístocles Cristofaro.

Os visitantes da Feira terão a oportunidade de conhecer diversos animais, todos previamente castrados, vacinados e vermifugados. Além disso, o evento contará com a presença de protetores independentes e ONGs que atuam no resgate e acolhimento de animais, promovendo um ambiente de aprendizado e troca de experiências sobre os cuidados com os bichinhos.

A Feira de Adoção é aberta ao público e promete ser um dia especial para aqueles que desejam aumentar a família com um novo amigo de quatro patas.

Feira de Adoção de Cães e Gatos

Adote Amor

Data: Sábado (30), das 10h às 15h

Local: Vila do Doce

Endereço: R. Boa Vista, s/n – Centro