Ribeirão Pires promove evento de conscientização a diabetes

Nesta terça-feira (19), o Centro de Especialidades Médicas da Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu evento dedicado à conscientização sobre diabetes, com palestras sobre sintomas, prevenção e a importância de hábitos saudáveis. A ação também ofereceu testes gratuitos de glicemia e orientações, integrando as atividades de conscientização sobre a doença realizadas durante o mês de novembro.

Promovido por nutricionista e endocrinologista, a roda de conversa proporcionou aos pacientes orientações detalhadas sobre alimentação, incluindo quais alimentos devem ser consumidos e as quantidades ideais para pessoas com diabetes e também para promover hábitos saudáveis. As palestras também abordaram informações valiosas sobre os diferentes tipos de diabetes e os cuidados necessários para o controle da doença e principalmente sobre os riscos.

No local, em parceria com o FreeStyle Libre, foram realizados testes e conversas com pacientes. Para os casos que exigem um acompanhamento mais detalhado, a empresa disponibilizou dispositivos para monitoramento contínuo por 15 dias, permitindo que o paciente tenha acesso completo aos níveis de glicemia no sangue por meio de aplicativo de celular.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Rubens Fernandes e do secretário de Saúde, Clovis Volpi, que ressaltou a relevância das orientações no combate à diabetes. “Temos realizado ações de conscientização em todos os nossos equipamentos de saúde. Nossa preocupação é orientar e diagnosticar precocemente, e essas palestras são fundamentais para transmitir conhecimento e promover a prevenção,” afirmou Clovis Volpi.

Ribeirão Pires oferece tratamento e acompanhamento especializado para cerca de 5.900 pacientes com diabetes na rede pública de saúde. O atendimento inclui, quando necessário, a distribuição de insulina, agulhas e seringas. As unidades de saúde também promovem grupos de apoio para diabéticos, que recebem acompanhamento médico e de enfermagem, participam de palestras e passam por consultas semestrais para monitorar a saúde e ajustar os cuidados.