Ribeirão Pires promove degustação com expositores da 2ª Festa Italiana Solidária

Ribeirão Pires realizou nesta sexta-feira (13) a degustação que marca o lançamento oficial da 2ª Festa Italiana Solidária da Estância. Durante a ação, que aconteceu no saguão da EMARP (Escola Municipal de Artes), profissionais de imprensa do ABC conheceram, em primeira mão, os destaques do cardápio gastronômico da festa.

O evento reuniu as entidades sociais, selecionadas por meio de chamamento público, que serviram seus principais pratos – doces e salgados – a todos os convidados. Esta também foi oportunidade com representantes das instituições para conhecer mais sobre o trabalho realizado por elas e a importância de participar do evento.

Ao todo, 17 entidades participam da Festa Italiana Solidária: Grupo Espírita de Estudos – A Caminho da Luz, Recanto Luz Irmã Scheilla, Grupo Escoteiro Anderson Rossi de Almeida, Estância Delfis, Projeto Amor a Vida (Proav), Igreja Renascer em Cristo, Paróquia Santana, Paróquia Matriz São José, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Centro de Referência do Idoso, Casa de Acolhida, Associação Tornar a Brotar, Associação Ribeirãopirense para Integração Social (ARIS), Rotary Clube Ribeirão Pires, Instituto Reinar, Kaikan e Associação das Chocolateiras.

Neste ano a novidade haverá também chalés de artesanato, exposição do Coletivo de Artistas de Ribeirão Pires (CARP) e ainda o espaço ODS que apresenta exposições e brincadeiras interativas que abordam temas como a preservação das abelhas, o combate ao aquecimento global e a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Para animar o público, haverá show de Fred Rovella e convidados com o tem performances de artistas com o tema “Carnaval em Veneza”. A iniciativa é voluntária da empresa de Ribeirão Pires, a MRT Topura – Fastener. “A empresa preza muito pela cultura e pelo social. Queremos contribuir com essa linda festa solidária e, através da cultura italiana, queremos garantir momentos de diversão para os visitantes”, ressaltou Kátia Gomes, uma das diretoras da empresa.

Dentre as opções gastronômicas estão pizza, panqueca, caponata de berinjela, risoto, lanches ( calabresa e mortadela), porpeta com macarrão penne, polenta e frango frito, fogazza, macarronada,, capeleti, nhoque, rondelli, raviolli, lasanha, bisteca fiorentina, parmegiana, gelato, crespelle, cannoli, soda italiana e chocolate.

Telma Gonçalves, representante da Casa da Acolhida que terá chalé com o famoso Nhoque contou que a expectativa para esse ano atrair um público maior de visitantes. “É uma satisfação participar da segunda edição da Festa Italiana. Ano passado, tivemos uma experiência muito importante. Conseguimos recursos extras para manter a entidade e neste ano acredito o retorno será ainda mais positivo”, contou a assistente social.

A Festa Italiana Solidária agitará a Tenda Multicultural em dois finais de semanas, aos sábados e domingos, entre 21 e 29 de setembro, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro). A festividade terá entrada solidária de 1kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração pet.