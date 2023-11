Ribeirão Pires promove concerto do Coro Infantojuvenil da Fundação Theatro Municipal de SP

Neste domingo (3), o Anfiteatro Municipal Arquimedes (Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jardim Pastoril) será palco para concerto do Coro Infantojuvenil e Preparatório da Escola Municipal de Música – Fundação Theatro Municipal de São Paulo. O espetáculo contará com participação de 80 crianças e será realizado em duas sessões, às 15h e às 17h, com participação especial, no primeiro horário, do coro infantil da EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires.

O concerto terá troca antecipada de ingresso solidária por brinquedo novo ou seminovo. As trocas poderão ser realizadas entre terça (28) e sexta-feira (1º), das 9h às 20h, e no sábado, das 9h às 16h, na Escola Municipal de Artes (Rua Yutaka Ishihara, 218 – Jd. Pastoril).