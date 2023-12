Ribeirão Pires promove Cerimônia de Graduação e Formatura de Capoeira

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer, realiza no próximo sábado (9), às 14h, Cerimônia de Graduação e Formatura dos alunos do curso de capoeira.

Com entrada gratuita, a ação acontecerá no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Vereador João Netto, que fica no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy).

Serão contemplados com a troca de cordão cerca de 30 alunos com idades de todas as faixas etárias. As turmas são coordenadas pelo Mestre Edson Moscatelli e as aulas são ministradas nos CTTs Vereador João Netto e Parque Aliança.

Serviço: Cerimônia de Graduação e Formatura de Capoeira

Dia: Sábado – 09/12, às 14h

Local: Centro Técnico de Treinamento (CTT) Vereador João Netto

Entrada gratuita