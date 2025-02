Ribeirão Pires promove Aulão de Ritmo e Dança no CEU Quarta Divisão

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, realiza nesta sexta-feira (28), às 8h, um aulão especial de ritmo e dança no CEU Quarta Divisão, localizado na Estrada de Sapopemba. A atividade é gratuita, aberta ao público e não requer inscrição prévia.

O evento tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas e promover o bem-estar da população por meio da dança. Para participar, basta comparecer ao local com roupas confortáveis e disposição para se movimentar ao som de ritmos animados. A proposta é tornar o exercício acessível e prazeroso, incentivando hábitos saudáveis na comunidade.

A iniciativa integra as ações da Prefeitura para ampliar o acesso ao esporte e ao lazer na cidade, promovendo a inclusão e a socialização por meio da atividade física.

As aulas serão conduzidas por professores da unidade, que irão guiar os participantes em uma experiência dinâmica e interativa. Além de proporcionar momentos de diversão, a dança ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e condicionamento físico, beneficiando tanto iniciantes quanto aqueles que já possuem experiência.

Além dos benefícios físicos, a dança também contribui para o bem-estar mental, ajudando a reduzir o estresse e melhorar o humor. A Secretaria de Esporte divulgou ainda que, além do aulão especial desta sexta-feira, as aulas regulares dos cursos esportivos no CEU Quarta Divisão serão retomadas na próxima semana, seguindo o cronograma habitual.