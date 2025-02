Jornada Paulista de Dança abre inscrições com bolsas de R$ 10 mil para grupos ou companhias de SP

A São Paulo Escola de Dança, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, abre inscrições para a Jornada Paulista de Dança – Edição 2025. Grupos e companhias podem se inscrever até o dia 17 de março pelo site da São Paulo Escola de Dança, na seção de Oportunidades e Projetos Especiais.

Serão selecionados dez grupos e companhias da capital, região metropolitana e interior de São Paulo. Cada grupo receberá uma bolsa-artística de R$10 mil, além de apoio financeiro para permanência na capital durante a semana da Jornada, cujos valores variam entre R$12 e R$48 mil, proporcionais ao número de integrantes e à distância percorrida pelo grupo.

A Jornada acontece na sede da São Paulo Escola de Dança, no Complexo Cultural Júlio Prestes, no bairro da Luz, do dia 7 a 12 de julho. Neste local, os selecionados terão uma verdadeira imersão de vivências e trocas entre si, com apresentações de espetáculos, oficinas criativas, mesas redondas e aulas.

Cada grupo será acompanhado de um artista mediador, que ajudará a enriquecer o processo de ensaio das obras. A programação é intensa, com atividades das 10h às 21h, gerando intercâmbios culturais e a exibição de repertórios variados.

Inês Bogéa, diretora artística e educacional da SPED, ressalta que a Jornada já conquistou lugar cativo entre os grupos do Estado e o público da capital. “A Jornada é, no sentido mais amplo da palavra, uma viagem através da arte da dança que promove crescimento, descoberta e união. Este evento já se tornou um marco significativo no calendário cultural do Estado, celebrando a dança não apenas como uma forma de arte, mas como um meio de expressão pessoal e transformação coletiva”, afirmou.

2024 | 1ª Jornada Paulista de Dança

A primeira edição do evento, que aconteceu em julho de 2024, na sede da São Paulo Escola de Dança, marcou a trajetória de mais de 100 bailarinos que tiveram a oportunidade de enriquecer suas práticas criativas e processos coreográficos. “A Jornada foi uma troca intensa e muito importante para nós. Vi e senti a equipe crescendo, observando os outros grupos. Foi muito bom compartilhar nossas ferramentas de trabalho com pessoas de diferentes regiões de São Paulo. Me encantei com tanta beleza e talento. Uma experiência única“, destaca a coreógrafa Lili de Grammont, diretora da Cia. de Dança de São José dos Campos.

As companhias participantes foram: Avant Scéne, de Sorocaba; Balé da Cidade de Taubaté; CLP Cia. Municipal de Dança, de Campo Limpo Paulista; Cia. Mudança, de Presidente Prudente; Cia. Jovem de São José dos Campos; Companhia de Dança Vanessa França, de Campinas; Corpo de Baile de Caraguatatuba; Plataforma 23, de Ribeirão Preto; e dois grupos da cidade de São Paulo: Divinadança e Intuição Companhia de Dança.

Além das apresentações artísticas, workshops e vivências criativas, aconteceram mesas de discussão, que abordaram assuntos como sustentabilidade na dança, comunicação e mídia para os participantes. Segundo Emerson Euzébio, diretor da Cia. Mudança, de Presidente Prudente, a Jornada foi um momento de se aprofundar em assuntos pertinentes à cena em uma estrutura completa para o desenvolvimento dos grupos participantes. “Foi um ambiente de nutrição estética e pedagógica, no qual aprendemos e ensinamos. Um evento muito bem desenhado, estruturado, num formato inédito, que merece vida longa”, completa.