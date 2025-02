Atividades esportivas nos CTTs de Ribeirão Pires começam nesta semana

As atividades esportivas promovidas pela Prefeitura de Ribeirão Pires nos Centros Técnicos de Treinamento (CTTs) da cidade serão retomadas a partir desta segunda-feira (24). As aulas, oferecidas gratuitamente à população, voltarão a ser realizadas em diferentes locais e datas ao longo das próximas semanas.

Os primeiros espaços a receber os alunos serão o CTT João Netto (Centro), o Ginásio Ozires Grecco (Centro) e o CTT Jardim Caçula, todos com retorno programado para segunda-feira (24). Na terça-feira (25), as atividades voltam a ser oferecidas nas Paróquias e no CTT Parque Aliança. Já a Areninha Esquerdinha (Jardim Luzo) e o CEU IV Divisão retomarão suas atividades no dia 6 de março (quinta-feira).

Calendário das modalidades esportivas

Cada modalidade esportiva também tem um cronograma específico de retorno. No CTT Ouro Fino, a ginástica volta no dia 26 de fevereiro (quarta-feira); as aulas de futsal e futebol de campo retornam em 6 de março (quinta-feira), e a ginástica rítmica em 12 de março (quarta-feira). Já no CTT Olaria, as aulas de capoeira terão início no dia 26 de fevereiro (quarta-feira), enquanto a ginástica rítmica retorna no dia 11 de março (terça-feira).

Este é um momento aguardado por muitos moradores, principalmente aqueles que já participavam das aulas antes do período de férias. As modalidades esportivas oferecidas incluem ginástica, capoeira, futsal, futebol de campo, ginástica rítmica, danças, artes marciais, entre outros.

As inscrições foram realizadas ao longo das últimas duas semanas, com uma ampla adesão por parte da população, desde crianças até idosos em todas as diversas modalidades, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a integração e socialização dos participantes.

Calendário completo da retomada das atividades:

Data Local Atividade 24/02 – Segunda CTT João Netto (Centro) Início das atividades 24/02 – Segunda Ginásio Ozires Grecco (Centro) Início das atividades 25/02 – Terça Paróquias Início das atividades 25/02 – Terça CTT Parque Aliança Início das atividades 24/02 – Segunda CTT Jardim Caçula Início das atividades 06/03 – Quinta Areninha Esquerdinha (Jardim Luzo) Início das atividades 06/03 – Quinta CEU IV Divisão Início das atividades

Atividades em datas específicas: