Ribeirão Pires abre inscrições para cursos esportivos gratuitos

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, realizará nesta terça-feira (11) as inscrições para cursos esportivos gratuitos voltados aos moradores dos bairros Parque Aliança e Quarta Divisão. As matrículas estarão abertas das 9h às 16h e devem ser feitas diretamente nos Centros Técnicos de Treinamento (CTTs) das respectivas localidades. Para garantir a vaga, é indispensável a apresentação de RG e comprovante de residência.

Os cursos fazem parte de um esforço contínuo da Prefeitura para ampliar o acesso à prática esportiva e proporcionar aos moradores oportunidades de melhorar a qualidade de vida. A iniciativa atende diferentes públicos e idades, oferecendo atividades gratuitas em diversas modalidades, contemplando tanto iniciantes quanto aqueles que já praticam esportes regularmente.

Modalidades disponíveis e locais de inscrição

No CTT Parque Aliança (Rua Paraná, 1011 B), os moradores poderão se inscrever para três modalidades: ginástica, taekwondo e capoeira.

Já no CEU da Quarta Divisão (Estrada do Sapopemba, 5.055), há uma lista mais extensa de modalidades, incluindo:

Judô (manhã)

(manhã) Taekwondo (manhã e tarde)

(manhã e tarde) Futsal

Basquete (noite)

(noite) Boxe (manhã e tarde)

(manhã e tarde) Ritmos (manhã)

(manhã) Condicionamento físico (tarde e noite)

(tarde e noite) Vôlei (tarde)

Devido à grande procura, o CEU Quarta Divisão contará com uma lista de espera para algumas modalidades de alta demanda, como condicionamento físico (manhã), judô (tarde), ballet, jazz, alongamento e turmas para maiores de 50 anos.

Esporte e socialização para a comunidade

Além de incentivar a prática esportiva, a ação busca criar um espaço de convivência para os moradores, promovendo benefícios físicos, mentais e sociais.

A Prefeitura alerta que as vagas são limitadas, e recomenda que os interessados compareçam o mais cedo possível para garantir a inscrição na modalidade desejada. As aulas estão previstas para começar em breve, com horários organizados conforme a demanda. Todos os inscritos serão informados sobre as datas de início e os horários das atividades.