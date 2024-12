Ribeirão Pires busca recursos para fortalecer o esporte local

No último dia 10, a Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com a Liga Ribeirãopirense de Futebol, protocolou uma série de projetos junto à Secretaria de Esportes do Governo do Estado. O encontro, realizado com a presença da secretária Coronel Helena Reis, teve como objetivo a captação de recursos para diversas modalidades esportivas no município.

Melhorias em equipamentos e novos materiais para os clubes

Entre as solicitações apresentadas, destacam-se a necessidade de melhorias estruturais em equipamentos esportivos existentes e a aquisição de novos materiais para os clubes da região. A reunião contou com a participação do presidente da Liga, Wagner Araújo, conhecido como Danda; do diretor de Esportes da Prefeitura, Leandro Gonçalves; e do vereador José Nelson da Paixão, representante do partido Republicanos.

Danda ressaltou a importância da reunião: “Estabelecer um bom relacionamento com a secretária estadual é fundamental para abrir portas para futuras demandas. A Liga está sempre em busca de condições mais favoráveis para os clubes locais e o apoio do governo estadual é imprescindível nesse processo”.

Reformas em centros técnicos de treinamento

Além das demandas gerais, também foram discutidos projetos específicos que visam a reforma dos Centros Técnicos de Treinamento localizados em bairros como Santa Luzia e a substituição do piso da quadra de futsal do Ginásio Ozíris Grecco.

Essas melhorias são vistas como essenciais para promover o desenvolvimento esportivo na cidade e proporcionar melhores condições para os atletas locais.