Abre e fecha no feriado de carnaval em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires informa que na próxima terça-feira (4), Carnaval, não haverá expediente nas repartições públicas municipais, bem como na segunda-feira (3) e na quarta-feira (5 – das 8h às 13h) – ponto facultativo.

Neste período, os serviços de emergência da cidade funcionarão normalmente, em esquema de plantão. As repartições públicas e o Centro Histórico Literário (CHL) retomarão o expediente regular na quarta-feira (4), a partir das 13h.

Os parques municipais – Oriental e Professor Luiz Carlos Grecco – estarão abertos, das 8h às 17h, no sábado (1), domingo (2), segunda-feira (3) e terça-feira (4), Já na quarta-feira (5) estarão fechados para manutenção. O CEU Quarta Divisão funcionará no sábado (1), domingo (2), das 8h às 17h; segunda-feira (3) e terça-feira (4), das 8h às 14h e na quarta-feira (5) retoma as atividades, a partir das 13h.

O Mirante São José estará aberto para visitação todos os dias – das 8h às 22h. Rua Sixto Pelegrini, 199 – Centro.

Veja os serviços de Urgência e Emergência que funcionarão normalmente:

UPA Santa Luzia – 24h – Estrada da Colônia, 2.959

Hospital e Maternidade São Lucas – Unidade

Centro – 24h – Rua Renato Andreoli, 138

Guarda Civil Municipal (GCM) – 24h – Telefone: 153

Defesa Civil – 24h – Telefone: 199

Departamento de Mobilidade Urbana – 24h (Trânsito) – Telefone: 4825-5123