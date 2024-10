Ribeirão Pires promove atividade educativa de trânsito para alunos da E.M. Fiorindo Roncon

Nesta quarta-feira (9), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, realizou ação educativa de trânsito voltada para os alunos da Escola Municipal Fiorindo Roncon. A atividade, desenvolvida em parceria com a unidade local do DETRAN-SP, teve como principal objetivo conscientizar as crianças sobre como se comportar de forma segura como pedestres e usuários de meios de transporte não motorizados, como bicicletas, patins e patinetes.

O evento, que faz parte de um programa contínuo de educação no trânsito da cidade, contou com a presença de mascotes da cidade, o “agentão” e o “cone”, que interagiram com os alunos de maneira divertida e educativa. Eles ensinaram importantes lições sobre atravessar na faixa de pedestres, a importância de olhar para os dois lados antes de atravessar e a sinalização adequada ao caminhar nas vias públicas. A participação dos mascotes foi um dos pontos altos da atividade, garantindo o engajamento das crianças e facilitando o aprendizado por meio da ludicidade.

Para tornar a experiência ainda mais interativa, os agentes do DETRAN-SP distribuíram “mãozinhas de papelão”, que os alunos podem usar durante a prática de atravessar a rua de maneira segura. Essa dinâmica incentivou as crianças a se expressarem de forma lúdica, simulando situações reais de travessia e reforçando a importância de serem vistas pelos motoristas enquanto fazem a travessia nas ruas da cidade.

A atividade também introduziu noções de segurança para aqueles que utilizam meios de transporte alternativos, como bicicletas, patins e patinetes. Para reforçar esse aprendizado, cada aluno recebeu uma “habilitação” simbólica, que representa o compromisso em adotar práticas responsáveis ao utilizar esses meios de transporte. O documento fictício foi entregue em um momento simbólico que marcou o encerramento da atividade e trouxe uma atmosfera de diversão e entusiasmo entre os estudantes.