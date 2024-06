Ribeirão Pires melhora sinalização viária na Rua Nicolau Assef

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, segue dando prosseguimento às ações de melhoria na sinalização viária da cidade. Como parte do cronograma, a Rua Nicolau Assef, que abriga o Hospital Ribeirão Pires, recebeu pintura de faixas de pedestres, linha de divisão de fluxo, retenção, linha de bordo, lombadas e vagas de estacionamento para idosos, pessoas com deficiência, táxi e Zona Azul.

O trabalho de manutenção faz parte do cronograma de melhorias da Equipe de Mobilidade que deve contemplar mais de 50 ruas e avenidas da cidade. Ainda nesta semana, a Prefeitura realizou também a sinalização da Rua Olimpia Cata Preta, Avenida Papa João XXIII e Rua José Mortari.