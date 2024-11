Ribeirão Pires lidera ranking nacional em iniciativas climáticas e sustentabilidade no Brasil

Ribeirão Pires conquistou posição de destaque no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC-BR), ranking que avalia o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU em cidades brasileiras. A Estância Turística ribeirão-pirense teve progresso em relação ao levantamento anterior, resultado de um conjunto de ações planejadas e focadas na promoção da sustentabilidade local e na melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes.

Desde o ano passado, Ribeirão Pires vem desenvolvendo políticas e ações de acordo com a Agenda 2030, buscando transformar práticas de desenvolvimento urbano e econômico para que estejam alinhadas aos princípios da sustentabilidade. Esse compromisso rendeu à cidade um destaque especial no ODS 13 – Ação Climática, que visa mobilizar esforços para combater os efeitos das mudanças climáticas. Nesta categoria, Ribeirão Pires conquistou a 29ª posição no Brasil, a 12ª no Estado de São Paulo e o primeiro lugar entre as cidades do ABC Paulista, alcançando 88,7 pontos de 100 possíveis.

O ODS 13 se mostra essencial em um cenário de mudanças climáticas, onde eventos extremos como secas, enchentes e ondas de calor já têm impactos devastadores nas comunidades e economias locais. Ribeirão Pires tem avançado em áreas-chave para o controle de impactos ambientais, como a redução das emissões de CO² per capita, o monitoramento e combate à concentração de focos de queimadas e a proteção de áreas de risco onde há domicílios. Estas iniciativas são fundamentais para proteger a cidade e reduzir os riscos associados ao aquecimento global, buscando uma maior resiliência contra eventos climáticos adversos.

Além disso, o município investiu em estratégias de gestão de riscos e prevenção de desastres ambientais, essenciais em uma região que precisa lidar com os efeitos do clima e da urbanização. O percentual de desflorestamento também é monitorado, garantindo que a cidade minimize o impacto negativo sobre o meio ambiente e promova o uso sustentável de suas áreas naturais.

Outro destaque de Ribeirão Pires foi no ODS 7 – Energia Acessível e Limpa, que trata do acesso universal a fontes de energia renovável e limpa. Este é um desafio significativo para muitas cidades brasileiras, pois envolve a transição de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis para alternativas menos poluentes e mais sustentáveis. A cidade se destacou especialmente nos indicadores de acesso à energia elétrica e baixa vulnerabilidade energética, o que indica um esforço contínuo para garantir que a população tenha acesso a energia de qualidade e que o município consiga se adaptar a uma matriz energética mais verde e resiliente.