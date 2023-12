Ribeirão Pires lança operação ‘Dezembro Mais Seguro’ e reforça ações de combate à criminalidade

Nesta segunda-feira (4), a Ribeirão Pires deu início à operação ‘Dezembro Mais Seguro’, em um evento realizado na Vila do Doce. O prefeito Guto Volpi acompanhou o lançamento da ação integrada entre GCM (Guarda Civil Municipal) e as polícias Militar e Civil. Até o fim deste mês, o efetivo estará reforçado e as rondas em áreas de comércio serão ampliadas. Membros das guardas civis de Rio Grande da Serra, Mauá, São Paulo, São Bernardo, Suzano e Santo André participaram da atividade.

“Estamos intensificando o trabalho conjunto das forças de segurança de nossa cidade para garantir aos moradores e visitantes da Estância mais tranquilidade nas compras de fim de ano. A operação será feita de forma estratégica nas áreas de comércio e maior movimento. Agradeço à GCM de Ribeirão Pires pelo empenho e às polícias Militar e Civil pela atuação”, afirmou o prefeito Guto Volpi.

O secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres, ressaltou a inovação da operação, destacando o convênio com as cidades vizinhas como um diferencial significativo. “A expansão da cobertura permitirá uma atuação mais efetiva na segurança de toda a região, especialmente durante o período de compras de Natal, quando a incidência de crimes de furto e roubo tende a aumentar”, explicou.

A Guarda Civil de Ribeirão Pires operará com efetivo dobrado ao longo do mês de dezembro, empregando tanto o policiamento padrão quanto o especializado. A ação preventiva incluirá rondas diurnas e noturnas, garantindo um reforço policial nas ruas 24 horas por dia, todos os dias da semana. Locais com maior incidência criminal foram previamente mapeados pela Prefeitura, visando uma abordagem estratégica para coibir e impedir furtos e roubos.