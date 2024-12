Ribeirão Pires lança Natal Mágico com Desfile Natalino

Ribeirão Pires terá agenda cultural e atrações especiais gratuitas no Natal Mágico. O lançamento oficial da programação acontecerá neste sábado (7), às 19h, no Paço Municipal, com acendimento das luzes e desfile natalino com carros alegóricos e personagens – pela Rua Felipe Sabbag. O Desfile marcará a chegada do Papai Noel ao evento.

A partir das 12h, neste sábado e domingo, dias 7 e 8, a programação do Natal Mágico inclui apresentações musicais, teatro, dança, feira de artesanato e barracas gastronômicas, além da Exposição da Rota do Cambuci, ingrediente típico da região. A entrada é solidária, com doação de alimentos ou ração pet.

Confira a programação completa:

Sábado (7 de dezembro):

14h: Apresentações de Escolas Municipais

15h: Ossamá Sato – Mágico

16h: Combo EMARP

17h: Dom José

17h30: Violeiros CRI

18h: Colégio São José e CRI

18h30: Coral da EMARP

19h: Acender das luzes com Desfile de Natal e chegada do Papai Noel

20h: Espetáculo Quebra-Nozes (EMARP)

20h: Bandinha tocando no túnel da Rua Felipe Sabbag

Domingo (8 de dezembro):

12h: Apresentações de dança com grupos locais

14h: Apresentações de Escolas Locais

17h: Marco de Vita e o Sexteto Musical

18h: Chegada do Papai Noel de trenzinho

19h: Espetáculo Quebra-Nozes (EMARP)