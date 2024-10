Ribeirão Pires já entregou mais de 30 mil livros para estudantes da rede municipal

Com intenção de estimular o hábito da leitura e colocar a atividade no dia a dia dos estudantes da rede municipal, a Prefeitura de Ribeirão Pires já entregou, somente neste ano, mais de 30 mil livros aos alunos que frequentam as unidades escolares do município.

Os projetos são voltados para diversos anos e idades, o que faz com que os estudantes estejam sempre em contato com livros ao longo de toda passagem pela vida escolar. A iniciativa tem gerado bons frutos, já que Ribeirão Pires tem se destacado em índices de alfabetização no Estado de São Paulo.

O maior projeto de distribuição de livros é o Ler e Reler, que alunos e alunas do 1º aos 5º anos recebem kit com oito livros de diversos estilos, para que tenham contato com leituras diferenciadas. Ao todo, 22.560 unidades foram entregues nas escolas municipais.

Mas estimular a leitura não é a única intenção para que a Prefeitura de Ribeirão Pires e a Secretaria de Educação e Cultura faça a entrega de livros. Há também livros que propõem o acolhimento e que jogam luz às ações voltadas a estudantes com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A Administração Municipal entregou 1.755 kits do livro O Mundo Azul de Theo, que contém dois volumes cada.

A Educação Infantil também recebeu atenção da municipalidade por meio do projeto Cantando e Contando. Voltada à primeiríssima infância, os pequenos da rede municipal também ganharam livros em que também podem levar para casa para dividir o hábito da leitura com seus familiares.

“Sempre oferecemos atividades que estimulem o estudante para além dos conteúdos em sala de aula. Queremos que os nossos alunos e alunas tenham contato com livros e com a leitura desde cedo. Os impactos positivos na Educação são visíveis”, destacou a secretária de Educação e Cultura, Rosi de Marco.

Biblioteca Municipal Olavo Bilac – Com quase 60 mil livros, entre físicos, e-books e audiolivros, a Prefeitura de Ribeirão Pires segue em estruturação de sua Biblioteca Municipal Olavo Bilac, que fica na Avenida Pref. Valdírio Prisco, 193, Jardim Itacolomy.

O local está equipado com computadores, para pesquisas e com uma lousa digital. Para ter acesso aos livros digitais, é necessário acessar o link: https://bibliotecadigitalderibeiraopires.tocalivros.com e preencher com os dados que são pedidos.

Para cadastro na biblioteca com os volumes físicos é necessário RG, comprovante de residência e uma foto 3×4.