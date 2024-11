Ribeirão Pires já compactou 300 quilômetros de vias de terra neste ano

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, já compactou quase 300 quilômetros de ruas e vias de terra, em período de compreende de janeiro a outubro de 2024.

Isso equivale a uma média de 30 quilômetros de vias compactadas por mês ou 1 quilômetro de ruas de terra por dia em diferentes regiões da cidade. O nivelamento de estradas de terra serve para que as vias que ainda não receberam recapeamento fiquem planas e ofereçam melhores condições de rodagens aos motoristas.

A Prefeitura de Ribeirão Pires estabelece cronograma para que nenhum logradouro fique sem atendimento e também atende demandas enviadas pelos munícipes. O serviço é periódico e também leva mais segurança aos condutores e pedestres da Estância que utilizam estas estradas.

Para realizar as intervenções na via com melhor resultado, os profissionais da Zeladoria utilizam maquinário específico como tratores, retroescavadeiras e rolo compressor.

Além da compactação, muitas destas ruas também recebem equipe que realiza a limpeza da via e o corte de mato, melhorando ainda mais as condições do local. O serviço atende aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico, 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura e 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.