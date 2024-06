Ribeirão Pires instala mais de 50 braços com luminárias LED na Avenida Humberto de Campos

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, realizou a instalação de mais de 50 braços com luminária LED na Avenida Humberto de Campos e que seguem até o portal da entrada da Estância.

Os profissionais da secretaria iniciaram a instalação dos itens no início da manhã desta sexta-feira (21) e a operação deve seguir até o início desta tarde. As equipes destacadas para instalar os braços nos postes utilizaram caminhão com cesto aéreo e também equipamentos específicos de segurança.

Desde o ano passado, a Prefeitura de Ribeirão Pires tem atuado para transformar completamente toda a iluminação pública da Estância. Ainda no final de 2023, a municipalidade atingiu 100% de luzes LED em todo o município.

Com a ação de implementação de luzes de LED, a economia aos cofres públicos pode atingir cerca de R$ 150 mil por mês, o que por ano pode atingir quase R$ 2 milhões. O município conta com 18.225 pontos de luz, ao todo.

Todo o processo de iluminação é fruto de convênio da Prefeitura de Ribeirão Pires com o Governo do Estado de São Paulo, em pacote de investimento que atinge R$ 20 milhões. Todo o processo de mudanças para luzes de LED atingiu todas as mais de 2 mil vias que formam a Estância Turística de Ribeirão Pires.