Ribeirão Pires inicia recapeamento de vias do Jardim Nossa Senhora de Fátima

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Obras, iniciou, na manhã desta quinta-feira (21), a primeira etapa do recapeamento de ruas do Jardim Nossa Senhora de Fátima. Priorizando vias que compõem o itinerário do transporte público no município, equipes estão trabalhando no fresamento, primeira etapa da pavimentação. Serão contempladas a Rua Ettore Tureli, Rua Manoel Mendes e trechos das ruas Catarina Redivo, Santo Dicieri e Giovani Scomparim.

Aos 69 anos, o aposentado Osmar Luiz da Silva, morador da Rua Ettore Tureli há mais de três décadas, aprovou o investimento. “Quando a melhoria chega, principalmente na porta da casa da gente, só temos que comemorar, não é mesmo? Manter a rua em ordem ajuda todo mundo”, completou.

A intervenção conta com investimento do Governo Federal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Cezinha de Madureira, através do Ministério do Desenvolvimento Regional.

As obras no Jardim Nossa Senhora de Fátima integram o maior pacote de pavimentação de Ribeirão Pires. A Prefeitura já levou asfalto novo para mais de 70 ruas e avenidas, que somam 40 km de áreas contempladas.