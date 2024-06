Ribeirão Pires inicia pintura de sinalização na Rua Olímpia Cata Preta e Avenida Papa João XXIII

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, iniciou a nova pintura de sinalização de solo na Rua Olímpia Cata Preta e na Avenida Papa João XXIII. O trabalho faz parte do cronograma de melhorias no viário que deve contemplar mais de 50 ruas e avenidas da cidade, o que garante mais segurança a condutores e pedestres.

A Rua Olímpia Cata Preta e a Avenida Papa João XXIII, localizadas no Centro Alto, estão recebendo a pintura de faixas de travessia, linhas de divisão de fluxo, lombadas, linhas de bordo, vagas de estacionamento destinadas a idosos, pessoas com deficiência e transporte escolar.

Recentemente, trecho inicial da Rua Olímpia Cata Preta, na interligação com a Avenida Ernesto Menato (antiga Avenida Santo André) passou a ter mão dupla. A mudança tem como principal objetivo melhorar o acesso de ônibus de linhas municipais e intermunicipais, além de melhorar a fluidez do trânsito local.

Rua José Mortari – Também parte do cronograma, o Departamento de Mobilidade Urbana finalizou a pintura de faixa de pedestres, lombadas, linhas de retenção, faixas de bordo e vagas de estacionamento na Rua José Mortari.