Ribeirão Pires inicia implementação da plataforma Elefante Letrado

A Educação de Ribeirão Pires iniciou formação com os professores da rede municipal para a utilização da plataforma Elefante Letrado, programa que auxilia os educadores a acompanhar a evolução da leitura dos estudantes.

É a partir da implementação do Elefante Letrado que os professores e coordenadores educacionais podem averiguar o desempenho da aluna e do aluno enquanto realizam leitura. Os índices ajudam a compor o “fluencímetro”, já que a plataforma também é utilizada para desenvolver a fluência leitora dos estudantes.

Essa semana, a coordenação pedagógica treinou os professores e professoras dos 2º e 3º anos. Na semana que vem será a vez dos educadores dos 4º e 5º anos. Importante salientar que a plataforma é mais do que apenas uma biblioteca de livros, mas uma ferramenta que auxilia as escolas a acompanhar o estudante.

A captação das informações é realizada por meio de uma leitura e o áudio é disponibilizado em uma área onde somente o professor tem acesso. A plataforma oferece ao educador uma comparação entre a leitura que o aluno fez e o texto original. A partir daí o professor avalia em quais níveis o estudante se encontra entre abaixo do básico, básico, adequado e avançado.

Ideb – A Educação de Ribeirão Pires avançou nove postos no ranking estadual no Ideb (Índice de Desenvolvimento de Educação Básica) e atingiu 6,8 pontos na avaliação deste ano, que leva em consideração números de 2023. Dessa forma, a Estância é a segunda cidade melhor avaliada no índice em todo o Grande ABC. Os resultados foram divulgados pelo MEC (Ministério da Educação).

O município também foi destaque o IFL (Índice de Fluência Leitora), com o melhor desempenho do Grande ABC, e ficando entre as cidades de maior destaque em todo o Estado de São Paulo. A Estância obteve índice de 76% de estudantes que atingiram as metas de leitura.