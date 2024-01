Ribeirão Pires inicia etapa de pavimentação de via no Jardim Aprazível

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a pavimentação da Rua Guaraci Chiandotti, no Jardim Aprazível, na região do Ouro Fino. A via recebeu primeira camada de material base para receber o novo asfalto e já foram instaladas novas guias, sarjetas e calçadas.

Com maquinário pesado na rua, como tratores e caminhões, 20 profissionais atuam para que mais de 500 metros de pista recebam nova pavimentação. A Rua Guaraci Chiandotti (antiga Andaraí) é um dos acessos à Avenida Komoto Tadashi.

No Jardim Aprazível, a municipalidade já efetuou a pavimentação da Rua Alexandre José (antiga Estrela) e deve seguir com o cronograma para a pavimentação da Guaraci Chiandotti. Os moradores do logradouro também serão contemplados com intervenções de drenagem.

“Finalmente o asfalto novo está chegando na minha rua. Moro aqui na Guaraci Chiandotti há 34 anos e também mantenho um comércio aqui na mesma via. Com a pavimentação chegando no bairro é certeza que nossa vida vai melhorar muito”, declarou Sebastião Rodrigues, 65 anos. “O que mais incomoda é o pó que entra no meu depósito, mas isso agora vai acabar”, declarou Rodrigues de maneira entusiasmada.

O recapeamento do logradouro faz parte de cronograma estabelecido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, que atua na cidade com o maior programa de pavimentação da história da Estância. Mais de 70 ruas já receberam asfalto, o que representa mais de 40 quilômetros de vias por toda a cidade.

As intervenções de pavimentação têm investimentos de mais de R$ 79 milhões. Parte do montante é de convênio entre a gestão municipal, os governos estadual e federal. Para o asfaltamento das ruas, o cronograma da Prefeitura de Ribeirão Pires leva em conta alguns detalhes, como: se a pista é utilizada por transporte público e se a via mantém eixos importantes de ligação pela cidade, por exemplo.

Viaduto estaiado – Na semana passada, a Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou mais uma etapa para o andamento das obras do viaduto estaiado. Profissionais realizaram a verificação de interferência e suporte do terreno para planejar colocar as estacas que demarcarão as alças de acesso que fazem parte do maior empreendimento de mobilidade da história do município.

A verificação foi realizada às margens do Ribeirão Grande e contou com um pequeno bate-estaca que perfurou o solo na intenção de aferir qual é a profundidade correta em que sustentação poderá atingir debaixo da terra.