Ribeirão Pires inicia Campanha Fique Sabendo

A Prefeitura de Ribeirão Pires promove, até o fim de dezembro, a 16ª Campanha Estadual Fique Sabendo, ação que incentiva a testagem e tem como objetivo diagnosticar precocemente agravos de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A rede municipal de saúde reforçou as atividades voltadas à conscientização sobre as doenças e ampliou a realização de testes rápidos de HIV, Sífilis e hepatite B e C no Serviço de Atenção Especializada de Ribeirão Pires (SAE) e nas unidades de saúde do município.

Equipe do Programa Municipal de ISTs/Aids abriu a campanha realizando testagem, distribuição de materiais informativos e orientação, na Praça Central da Vila do Doce. A ação também marcou a conscientização no Dia Mundial da Luta contra a Aids – 1º de dezembro.

A moradora de Santa Luzia, Ana Cristina Rollemberg, 66 anos, aprovou o serviço. “Indico para todos. Essa é uma iniciativa muito importante e acho que todos deveriam fazer. Sem medo e preconceitos”, disse.

As unidades básicas de saúde estarão realizando a livre demanda de testes rápidos até 8 de dezembro, das 13h às 17h, às segundas, quartas e sextas-feiras, e das 7h às 16h às terças e quintas-feiras. Todos os testes realizados têm resultado em no máximo 30 minutos

Diante de um diagnóstico positivo, o paciente será encaminhado e terá acesso a total assistência e tratamento gratuito no SAE. Em Ribeirão Pires, de janeiro a outubro deste ano, foram realizados aproximadamente 15.700 testes rápidos.

O Serviço de Atenção Especializado está situado na Avenida Francisco Monteiro, 205, na região central. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Todas as informações dos pacientes são sigilosas. No local, o morador encontra, além de orientações, testes e tratamento gratuitos. Além do SAE, as unidades básicas de saúde também ofertam preservativos gratuitos – feminino e masculinos.