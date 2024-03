Ribeirão Pires inicia calendário de aula de educação para o trânsito

Nesta terça-feira (26), o Departamento de Mobilidade Urbana de Ribeirão Pires deu início ao calendário de aulas do Programa Municipal de Educação para o Trânsito, na Escola Municipal Lavínia de Figueiredo Arnoni. Cerca de 220 estudantes do 1º ao 5º ano participaram da primeira aula, marcando a abertura do curso “Brincando de Trânsito”.

Durante a aula inaugural, as turmas se envolveram no teatro de fantoches protagonizado por “Ramito”, que abordou comportamentos corretos tanto para pedestres quanto para condutores. Ao longo dos cinco encontros, as crianças participam de atividades lúdicas, como a montagem de quebra-cabeças da cidade e o Circuito Itinerante de Mobilidade (CIMOB). Para encerrar o curso, está programada uma cerimônia de formatura para os pequenos.

O prefeito Guto Volpi prestigiou a aula, destacando a importância desse trabalho para as crianças, que não apenas aprendem, mas também compartilham esse conhecimento. “É um trabalho realizado com muito carinho para essa criançada, que chega em casa e ensina para os pais sobre o que aprenderam na escola. São pequenos multiplicadores que transformam nossa sociedade”, comentou o prefeito.